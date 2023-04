Enamik meist on jooksnud koolis käies kehalise kasvatuse tunnis 60 meetrit. Nüüd kujutame ette, et lidume sellele veel otsa 13,7 meetrit ehk kokku 73,7 meetrit. Just nii pikad on tuuliku labad, mis üsna pea tuuakse Pärnumaale Saarde tuuleparki.