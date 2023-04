Pärnu – kas taksonduse Metsik Lääs või soodne pinnas võitlusele sõidujagajatega?

Esimest korda võeti norm kasutusele 1993. aastal ja sellest ajast alates on iga paari aasta tagant kehtestatud uued rangemad normid. Praegu on uutele sõidukitele kehtiv Euro 6 norm, mis jõustus 2015. aastal. Väljatöötamisel on uus Euro 7 norm, mis peaks jõustuma 2025. aastal.

Pärnus on tarbijakaitse andmeil väljastatud 243 kehtivat taksokaarti, neist 72 ehk pea kolmandik sõidukitele, mis ei vasta Euro 5 standardile. Pea pool kaartidest on antud autodele, millel vanust üle kümne aasta. 82 masinat on 12aastased või vanemad. Neli sõidukit on üle 20 aasta vanad. Vanim siin kandis vurav takso on