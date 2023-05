Eluohtlikul ristmikul käib kaua oodatud tee-ehitus

Tallinna–Pärnu–Ikla maantee 145. kilomeetril Uulu kalmistu sissesõidutee ümbruses käib vilgas ehitustegevus, et parandada surnuaia külastajate ohutust. Via Baltica sel lõigul on viimase viie aasta jooksul toimunud kolm inimkannatanuga liiklusõnnetust. Viimane neist lõppes inimese surmaga.