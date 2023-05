Tori vallas haridusvaldkonna eest vastutav abivallavanem Priit Ruut tõdes, et Alliku tõi oma ametisoleku aja jooksul kooli paremasse seisu, kui see oli varem oli. “Uuenduslikkust on ta kooli toonud, kuid kindlasti on asju, mida saanuks teisiti teha,” rääkis abivallavanem. Selleni, et Alliku ise lahkumisavalduse lauale paneb, jõuti pärast vestlust.