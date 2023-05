Vallikääru jalakäijate sild vajab tugevdamist

Pärnu linnavalitsus teatas pressiteate vahendusel, et osaühing Nordpont hakkab sillakonstruktsioone tugevdama esmaspäeval ja peab tööd lõpetama hiljemalt 4. juuniks. Ehitaja loodab, et töödega õnnestub ühele poole saada mai lõpuks.

Remondi ajal jalakäijate sillast üle ei pääse. Sillakonstruktsioone on vaja tugevdada seetõttu, et aastate jooksul on 2010. aastal valminud sillal tekkinud vee- ja niiskuskahjustused.