Pärnu kolledž direktoriks valiti tagasi senine juht

Eksperdikomisjoni esimehe, sotsiaalteaduste valdkonna teadus-arendusprodekaani kaasprofessor Eva Piirimäe sõnade järgi oli kolmest kandidaadist Raagmaa visioon Pärnu kolledži lähiaastate arengukavast kõige konkreetsem ja on hea, et ta saab jätkata oma ideede elluviimist. Samuti on Raagmaa tõestanud oma võimekust uute projektide algatamisel.

“Raagmaa tugevaid külgi kolledži direktori kohal on mitmekülgne teadustöö taust ning edukas koostöö kohaliku omavalitsuse ja ettevõtete sidumisel,” ütles Piirimäe.

Raagmaa sõnutsi on kolledži arenguks oluline edendada oma akadeemiliste töötajate taset ning innustada ja toetada nooremlektorite jõudmist doktorikraadini.

“Tähtis on suurendada teadusvõimekust ja luua kolledžist keskkond, mis on atraktiivne akadeemilise võimekusega inimestele väljastpoolt Pärnutki,” lausus Raagmaa, kes kolm kuud tagasi, kui konkurss välja kuulutati, lubas kandideerida juhul, kui väärilisi kandidaate üles ei seata.

“Kui häid kandidaate ei tule, venitan ehk natuke edasi, aga loodan, et meie oma majast tuleb kolleege, kes teevad ära doktoritöö ja veavad asja edasi,” ütles Raagmaa märtsi alguses, märkides siis, et tema arvates on kolledži juhtimiseks ideaalne aeg viis kuni seitse aastat.

Järgmisel ametiajal soovib Raagmaa teha veel rohkem koostööd kohalike omavalitsuste ja ettevõtetega, et olla valmis muutusteks, mis on seotud energiavõimsuse tekkega Lääne-Eestisse ja Rail Balticuga.

“Need muutused on juba praegu mõjutanud elanikkonna kasvu ja ettevõtete aktiivsust, seega peab kolledž käima kaasas muutuva majandusstruktuuriga. Oleme teinud selle nimel Pärnumaa arenduskeskusega koostööd, millega jätkame edaspidigi,” ütles Raagmaa.