Mai keskel teatas Põhja-Pärnumaa vallavanem Aivar Mäe, et lahkub augustist ametist ja asub tööle Vanemuise teatri juhina. Vähemalt üks Mäe mantlipärija kandidaatidest on selge ja tema tahaks, et senine vallavanem lööks kodukoha juhtimises kaasa.