Pärnu südalinna ja keskranna vaheline üks peamine ühendustee, Supeluse tänav, muudeti suvekuudeks autovabaks uulitsaks. Sõidukitest priiks pole see aga muutunud: mitu linlast on lehetoimetusele kurtnud, et nüüd pargivad sealsed elanikud tihtipeale oma sõiduriista keset kõnniteed.