Galerii ⟩ Maasikatalu pidajad: Kes jätab moosimarja varumise juulisse, jääb lootusetult hiljaks

“Sel aastal on kõik teistmoodi kui eelmistel hooaegadel,” tõdes Torimarja perenaine Helen Tekko, kelle jutu järgi oli kevad pikalt külm ja saak seetõttu kõvasti nigelam kui heal maasika-aastal. “Öökülm võttis palju marju ära. Kui heal aastal saab hektarilt umbes paar tonni marju, siis tänavu on saak ligemale poole väiksem.”

Kasinam saak tähendab seda, et marju nõutakse rohkem, kui kasvatajad pakkuda suudavad. Seepärast on kodumaise maasika hind kõrge ja Tekko arvates ei lange see mullusele tasemele.