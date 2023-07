Äike viis Pärnust ja selle lähiümbrusest vee

AS Pärnu Vee tehnilise teeninduse juht Roman Vaba sõnas, et operaatorid ja elektrikud teevad veetöötlusjaamas tööd. Proovitakse pumpla käsitsi tööle saada. Vaba ütles, et peagi peaks vesi tagasi olema. “Kohapealne operaator ütles, et seal kärgatas peaaegu maja kõrval. Oli majas korra tuled heledaks löönud,” rääkis ta.