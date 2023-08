Rannas vanemad kaotanud laps viskas politseinikke liivaga

G4S Eesti kommunikatsioonijuht Maxim Tuul rääkis, et tänavune kõige eriskummalisem juhtum oli see, kui patrulli käigus avastati rannast laps, kes oli oma vanemad kaotanud ja neid taga hüüdis. “Rannavalvurid pöördusid lapse poole, et pakkuda abi vanemate otsimisel, mille peale laps karjus, et ta ei soovi abi, ja jooksis rannavalvajatest eemale,” meenutas ta ja lisas, et seejärel kutsuti välja juba politsei.