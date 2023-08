Avaldati Liivi lahe tuulepargi elektriühenduste eriplaneering

Elektriühenduse kavandamiseks koostatakse riigi eriplaneering, mille esimene dokument – asukoha eelvaliku lähteseisukohad ja mõju hindamise programm – on nii avalikuks väljapanekuks kui avalikuks aruteluks valmis. „Asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja mõju hindamise programmiga määratletakse planeeringu eesmärk ja antakse ülevaate üldistest põhimõtetest, millest planeerimisprotsessis lähtuda,“ selgitas regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise nõunik Anne Martin. „Oleme selles koondanud peamised lahendatavad ülesanded ja kaardistanud esmased vajalikud uuringud. Samuti määratlenud eeldatava mõju, mis elektriühenduste rajamisega kaasneb.”

Riigi eriplaneering on alles algusjärgus ja praegu ühtegi asukohta välja valitud ei ole. „Kõikidel on võimalus planeerimisprotsessis kaasa mõelda ja rääkida kohe algusest peale, ootame kõiki huvilisi seda tegema,“ kutsus Martin. „Ujuvaks planeerimiseks on mõistlik juba protsessi varases staadiumis kokku leppida, millised asjaolud ühes või teises kohas trassi kulgemist välistaksid. Sealt edasi saame minna juba kindlamate asukohtade suunas.“