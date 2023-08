Kaitseliidu relvade ja tehnika näitus on maapäeva traditsiooniline osa, kuid seekord olid oma sõjamasinatega kohal meie NATO liitlased. Sedakorda USA sõdurid.

NATO sõjamasinad ja eriti mitmikraketiheitja HIMARS paistis huvi pakkuvat just eeskätt lastele, kes masinatel turnida said ja emad-isad neist siis usinasti pilte tegid. Kel aga huvi suurem, olid nii liitlassõdurid kui kaitseliitlased valmis peensusteni selgitama, milliste riistapuudega täpsemalt tegemist ja mis on nende otstarve.