Kui veel eile päeval rääkis Häädemeeste vallavanem Külliki Kiiver Pärnu Postimehele, et mainitud kruntide müügilepanekuks küsitakse volikogult nõusolekut, et saaks nende kinnistutega edasi tegelda, siis õhtul volikogu istungi alguses teatas ta, et vallavalitsus võtab eelnõu tagasi.