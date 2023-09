Kaua puidufirmas töötanud Alain rääkis, et eelmisest töökohast ta koondati, kuna puidusektoris on väga keeruline aeg. Praegu tal kindlat eelistust, millises valdkonnas tööle asuda, ei ole. “Nüüd tahan teha midagi uut,” märkis ta. Kuna elu on muutunud järjest kallimaks, peaks netopalk tema sõnutsi olema kindlasti üle 1000 euro. “Muidu lihtsalt ei ela ära,” tõdes ta.