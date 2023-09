Pildid ⟩ Rannastaadion võõrustas huvilisi, kes panid ennast proovile NATO testis

Kui pealinnas on varemgi kõik huvilised toenglamangus kätekõverdustest, selililamangust istesse tõusust ja 3200 meetri jooksust koosnevat harjutust ehk rahvakeeli NATO testi proovida saanud, siis Pärnus toimus selline ettevõtmine iga-aastase Euroopa spordinädala raames esimest korda.

Katsetele ennast proovile panema tulnud Henri Heinsoo rääkis, et tema tahab saada sotti enda kehalistest võimetest enne sõjaväkke minekut.

Heinsoo sõnutsi pani ta neli kuud tagasi ennast koos kolme sõbraga vabataktlikult kaitseväkke minemiseks kirja ja kuu varem on hea teada, millises vormis ta enne sõjaväeteenistust on.

Heinsoo, kes tegi kahe minuti jooksul 27 kätekõverdust arvas, et ehkki tema tulemus suurt punktisummat ei anna, on see aastatagusega võrreldes suur edasiminek.