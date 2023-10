Sügistorm jättis Kihnu saare kaheks ööpäevaks elektrita

"Ehkki oli küsimuse all, kas Kihnu Virve saab üle viie tonni kaaluvaid sõidukeid pardale lubada, võttis kapten elektrimehed peale ja tõi hommikul saarele," ütles Kihnu vallavanem Egon Vohu. "Kihnu Virve kapten on suurte kogemustega ja tunneb laeva ja olusid väga hästi. Elektrimehed lubasid, et tänase päeva jooksul saame elektri tagasi."

Vallavanema jutu järgi on kihnlased harjunud, et tormidega võib elekter ära minna, aga tavapärane pole see, et katkestus venib nii pikaks.