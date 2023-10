Tehnikaülikool uurib Liivi lahe hapnikupuuduse tagamaid

Tallinna tehnikaülikooli merefüüsika osakonna teadlased uurisid Taavi Libliku juhtimisel Liivi lahes toimuvaid protsesse, et mõista seal tekkiva hapnikuvaeguse tagamaid. On teada, et Liivi lahes on hapnikupuudus hooajaline ja teadaolevalt ei juhtu seda igal aastal.