Riik hakkab hambaravi hüvitama senisest suuremas mahus

Sikkut tõdes, et koos üldise hinnatõusuga on vaja tõsta hüvitist, et inimesed saaksid jätkuvalt lubada endale hambaravi. „Hambaarstile tuleks pöörduda ka kontrolliks, mitte ainult viimases hädas, mis tihtipeale tuleb patsiendile kallim,” selgitas Sikkut.