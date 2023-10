Keskkonnaamet alustab lõhejõgedel tihendatud kontrollidega

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja järelevalve valdkonnas Olav Avarsalu tõi esile, et lõheliste populatsioon on haavatav nii Eestis kui ülejäänud maailmas, mistõttu on lõhe ja forelli püsimajäämiseks väga oluline, et nad saaks sügisel segamatult kudeda. "Röövpüüdjate väljapüük keelatud ajal avaldab kalavarude tulevikule kahjuks väga suurt mõju," märkis Avarsalu.