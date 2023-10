Koduotsija ⟩ Kas Mirjam leiab kampaania lõpuks oma pere?

Tulevases kodus vajab ta uute inimestega harjumiseks aega, et julgust koguda ja inimese paikätt usaldama hakata. "Mirjamis ei ole kurjust, vastupidiselt mõenele teisele kassipojale. Ta vajab lihtsalt pisut aega ja kannatust. Aga küll see julgus peagi tuleb!" kinnitas Pärnu kodutute loomade varjupaiga töötaja Eve Meos ja kiitis, et isuga on kassikesel väga hästi.