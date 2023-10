Pärnumaa aasta isaks kandideerib üheksa papsi

Konkursi kontaktisik kapten Jaanus Ots selgitas, et kandidaatide esitamise märksõna oli siseturvalisus, suunamaks tähelepanu vähemalt kahe lapsega pereisadele, kes töötavad või tegutsevad siseturvalisuse valdkonnas. EROK vaatas esildised läbi koostööpartneritega Pärnumaa omavalitsuste liidust ja Pärnu linnavalitsusest. Tänavused Pärnumaa aasta isa konkursi nominendid on Kaido Lüll, Margo Lääts, Harri Ots, Kalev Pea, Carmo Tali, Kristo Golov, Janno Põldaru, Sergei Tšekmarjov ja Sven Koovit.

"Nende peredes kasvab kaks kuni neli last. Nominendid on põhiliselt seotud Kaitseliidu või päästega, aga on ka neid, kes on kodukohas teinud turvatunnet tagavaid tegevusi. Turvatunde tagamine tänapäeva ühiskonnas on ülimalt oluline ja inimene, kes seda pakub ja on ka tubli isa, seda tahamegi väärtustada," rääkis Jaanus Ots.