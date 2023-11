Kinnistu omaniku jutu järgi on tööde nimekirjas esikohal kaldakindlustuse parandamine.

Pärnu linnas jõe vasakkaldal asuval Lootsi 1 kinnistul on praegu bensiinijaam ja sadamakai. Tühjana seisva kauplushoone ja laguneva kaldakindlustuse pärast on selle praegune ilme kõike muud kui uhke. Pärnu jahtklubi tegevjuhi Raiko Lehtsalu sõnutsi planeeritakse see ümber ehitada.