Pernova õuesõppeklassile leiti lõpuks ehitaja

Pernova hariduskeskuse direktori Kaire Mertsini sõnutsi ei olnud teekond ehitaja leidmiseni kerge. „Ehitaja õnnestus leida alles kolmandal katsel,” märkis ta. “Esimesel korral pakkujaid ei tulnud, teisel korral olid pakkumised üle projekti eelarve. Ka kolmanda hanke odavaim pakkumus ületas eelarve, kuid koostöös Pärnu linnavalitsusega suutsime siiski leida puuduva raha, et kogu Eestile ainulaadset projekti mitte pooleli jätta.”

Mertsin selgitas, et näiliselt lihtne ehitusobjekt on insenertehniliselt keeruline, sest tegemist on avaliku hoonega, mida hakkab katma haljastav mägi.