Kriisikoolitused aitavad inimestel valmistuda ootamatusteks

Tori vallavanema Lauri Luuri sõnul on kasulik igal isikul, ühistul ja kogukonnal mõelda sellele, et kui midagi peaks juhtuma vee, elektri, kütte või mõne muu elulise teenusega, siis kuidas sellises olukorras ise hakkama saada. "Ühes võime olla kindlad: kui midagi tõsist peaks juhtuma, siis päästjad, korrakaitsjad ja omavalitsus on hõivatud olukorra lahendamise ja avalike teenuste tagamisega, mistõttu kõigi abivajajateni kohe ei jõuta," märkis Luur. "Kui kõigil on olemas enda kriisiplaan ja -varud, siis ei löö tulevased kriisid meid jalust."

Päästeameti ennetusbüroo juhataja Tarmo Volteini sõnade järgi saavad valmistunud ja kokkuhoidvad kogukonnad kriisis lihtsamalt hakkama. "Päästjad on ju alati inimese kõrval, kuid kriiside ajal ei jagu päästjaid piisavalt kiiresti igasse külla ja perre, seepärast on iga inimese kriisiks ettevalmistus kõige olulisem," põhjendas ta.

Kriisi ajal peaksid inimesed olema suutelised ise toime tulema kuni abi saamiseni ja vajadusel olema valmis üksteist aitama. Viimaste aastate kriisid on näidanud, et abi võivad vajada kõik inimesed, mitte ainult need, keda tavaliselt on haavatavaks peetud. Kogukonnas tuntakse ära oma liikmete vajadused, teatakse, kes on eriti haavatavad ja kes oskavad abi osutada. Nii saabki kriisi korral kokku viia abivajaja ja -pakkuja.