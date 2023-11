Tänavusel jahihooajal võib küttida rohkem võsavillemeid

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja eluslooduse valdkonnas Leelo Kukk ütles, et Eestis läheb hundil väga hästi, hinnanguliselt on meie metsades praegu 34 kutsikatega pesakonda.

Kuna sute arvukus on suurenenud, on ohjamiskavas kokku lepitud eesmärk tagada 20–30 pesakonna olemasolu, samal ajal vältida kiskjakahjude suurenemist. "Hunt on hakanud tagasi tulema paljudesse Euroopa riikidesse, kus ta vahepeal oli hävitatud. Lätis ja Leedus on arvukus viimastel aastatel pidevalt tõusnud," lausus Kukk.