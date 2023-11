Kui kellelgi tekib huvi mõisaomanikuks saada, siis Pärnumaal on selleks praegu kolm võimalust. Valik on väike, aga üht-teist siiski leiab: mõisa saab osta nii sisemaale kui ka mere äärde. Ühte häärberisse annab hea tahtmise korral sissegi kolida.

Kinnisvaraportaalis on kuulutus: “Müüa Jäärja mõis, mis on on ehitatud algselt 1825. aastal.” Alustuseks peaks vist lugejale selgitama, kus Jäärja küla üldse asub. Kilingi-Nõmme–Kiisa–Valmiera tee ääres mõni kilomeeter enne Läti piiri Saarde valda jäävasse mõisa jõuab Pärnust alla tunniga, pealinnast tulles kulub 2,5 tundi.