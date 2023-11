Lumeolud vajutavad prügivedajate tööle pitseri

Eesti keskkonnateenuste Lääne regiooni transpordiosakonna juhi Tiia Tomsoni sõnul on teeolude tõttu tööaeg pikenenud kuni tund-paar marsruudi kohta. Prügi on vedamata jäänud tosinal Pärnumaa objektil.

«Poolel kordadest takistasid lumeraskuse all olevad oksad, mille tõttu oli sõidukoridor olematu,» täpsustas Tomson ja lisas, et eriti väikematel kõrvalteedel on teeperved pehmed ja raskem autosid ringi keerata.