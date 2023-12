Lumi räsib elektriliine ja puid

Eile kell 13.37 teatati häirekeskusele, et Pärnu linnas Tammuru külas on elektrikaabel lume raskuse tõttu põllule kukkunud ning säriseb ja suitseb. Päästjad ei saanud kohe sekkuda, kuna tegemist oli voolu all kõrgepingeliiniga, nad turvasid ohtlikku kohta kuni elektrikute tulekuni.