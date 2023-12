Pärnu kaasava eelarve hääletusel on üks idee teistest ette rebinud

Kokku on esimese nädalaga antud 14 ideele 285 poolthäält. Enim on seni kogunud ranna piirkonda välironimisseina ehitus, millel on 120 inimese toetus. Teisel kohal on 31 häälega Vana-Pärnusse padeliväljaku rajamine ja kolmas 22 inimese toetatud Rääma ujula korrastamine.