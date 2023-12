JÄRELVAADATAV ⟩ Lääneranna volikogu hakkab vallavanema palka tõstma

Lääneranna valla elanikud korraldasid vallavolikogu esimehe umbusaldamiseks rahvaalgatuse, kus toodi esile, et Reinmaa on tegutsenud ebaeetiliselt, ebakultuurselt ja valimislubadusi eirates ning põhjustanud sellega vallale suurt kahju. Seda toetas allkirjaga 757 inimest ehk ligikaudu 17 protsenti kohalikest, hääleõiguslikke elanikke on vallas ligemale 4500.