Pärnu linnapea valimisliit kaotas volikogus ühe liikme

Karulin ütles volikogu ees peetud sõnavõtus, et arutas eile linnapea Romek Kosenkraniusega, millistel tingimustel ta valimisliidust välja astub. “Tahaks seda sõbralikult teha, tingimusel, et need, kes on mulle liiga teinud, vabandavad. Paraku ei ole Vahur Mäel (valimisliidu Pärnu Ühendab fraktsiooni esimees – E.-G. L) ja Silver Smeljanskil (abilinnapea – E.-G. L) selgroogu, et oma sõnade ja tegude eest vastutada ja seega ei jätka ma hetkel üheski fraktsioonis, sest ma ei taha olla praeguse linnavalitsuse toetaja koalitsioonis,” kõneles Karulin.

Kuidas Mäe ja Smeljanski on temaga halvasti käitunud, ei soovinud Karulin lähemalt selgitada.

Vahur Mäe sõnutsi pole temal Karuliniga ühtegi konflikti onud ja ta ei mõista, mille eest ta vabandama peaks. “Mina ei tea, et mul Karuliniga mingi tüli oleks. Mulle on see arusaamatu,” ütles Mäe.

Karulin selgitas, et valimisliidu liikmena häirib teda kõige rohkem see, et tema saab otsustest ja kokkulepetest teada ales siis, kui need on tehtud.

“Ideedega ei arvesta,” kommenteeris Karulin. “Minulgi on mõtteid, kuidas elu Pärnus paremaks muuta. Tahan asjades kaasa rääkida, mitte käia kaasa noogutamas.”