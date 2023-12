Pärnu kaasava eelarve hääletusel käib esikoha pärast tihe rebimine

Praeguse seisuga on kaasava eelarve rahvahääletusel osalenud peaaegu 1000 inimest ja 321 poolehoidjaga on esikohal Vana-Pärnusse padeliväljaku rajamine. Teine on ranna piirkonda välironimisseina rajamine (259 häält) ja kolmas Rääma väliujula korrastamine (107 häält).