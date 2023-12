Vaimse tervise kohvik avab laupäeval uksed

Vaimse tervise kohvikusse on oodatud kõik inimesed, kes soovivad jagada oma raskusi või on mures oma lähedase vaimse heaolu pärast ja soovivad nõu küsida.

Vabatahtlikud on läbinud vaimse tervise esmaabi koolituse , mille käigus nad omandasid toetava kuulamise ja vaimse tervise esmaabi pakkumise oskuseid. Priitahtlikud istuvad eraldi märgistatud lauas valge T-särgiga, millel on kiri “Olen olemas”.

Peaasi.ee on vaimse tervise kohvikute kontseptsiooni arendanud alates 2021. aastast ning tänavu jaanuaris alustati regulaarselt vaimse tervise kohvikutega iga kuu viimasel laupäeval Tallinnas ja Tartus. Kevadest lisandusid igakuised kohvikud Viljandisse ja Pärnusse.

“Aastaga oleme korraldanud üle 70 kohviku ning pakkunud tuge või olnud olemas üle 200 inimese jaoks. Vaimse tervise kohvikute esimene aasta osutus edukamaks, kui oskasime arvata. Väiksemates kohtades on olnud keerulisem alustada, kuid oleme saanud kõikides kohvikutes inimestele ikka rasketel hetkedel toeks olla,” ütles peaasi.ee projektijuht Sandra Liiv.

Liiv lisas, et kõige suurem roll on selles vabatahtlikel, kes on julgenud end panna kuulaja rolli, teadmata seejuures, mis neid ees ootab.