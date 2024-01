Vald remontis toetuse abil sõjapõgenikele kolm korterit

Tori valla sotsiaalnõunik Kaja Rebane avaldas, et Sindi korterisse on üürilised leitud, ülejäänud eluasemetesse tahetakse üürnikud leida veel selle kuu jooksul.

Need korterid on valla omandis ehk vald kasutas toetust enda tühjalt seisvate eluasemete remondiks.

Toetuse taotlemise üks tingimusi oli, et korda tehtud eluruum tuleb esmalt broneerida 12 kuuks Ukraina sõjapõgeniku sinna paigutamiseks. Selline reegel on vajalik, et sotsiaalkindlustusametil oleks kiiresti võimalik põgenikele elukoht leida. Pärast aasta möödumist võib vald korterid anda üürile kohalikele elanikele.