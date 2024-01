Pommigrupi tagasivaade lõppenud aastale: plahvatus saunaahjus, elektrikilbis ja ise meisterdatud lõhkekehad

Reiljani sõnutsi on lõppenud aasta eriline massilise pommiähvarduste laine tõttu. "Pommiähvarduste puhul olime politseile nõuandvaks jõuks, samuti suurendasime turvalisuse kaalutlustel oma valmisolekut," märkis ta.

Pommiähvarduste kõrval tõi peademineerija esile, et kodustes küttekolletes toimunud plahvatusi varasematel aastatel nii palju ei ole olnud. "Kas toimus veeauruplahvatus või lõhkes lausa küttekolle ise," täpsustas Reiljan.

Reiljan lausus, et kõikidesse plahvatuskahtlusega juhtumitesse tuleb suhtuda äärmise tõsiduse ja ettevaatlikkusega. "Olgu see kahtlase eseme või lõhkekeha või pommiähvardus – kõik on ohtlikud ning alati tuleb helistada telefonil 112."