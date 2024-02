Üleskutse ⟩ Toeta sõbrakuul neljajalgseid sõpru

Kuna varjupaikades on sadu kaaslast otsivaid karvaseid sõpru, kutsubki Varjupaikade MTÜ üles inimesi just sõbrakuul endale varjupaigast neljajalgset sõpra võtma. Kes aga kassi mingil põhjusel võtta ei saa, saab ulatada abikäe annetuse läbi. "Tänu toetustele saavad meie armsad tegelased vajaliku ravi ja jõuavad uue kodu ära oodata," rääkis Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa ja tõdes, et koduta kasside probleem on Eestis jätkuvalt väga suur.

"Meie hoole all on praegu pea 500 kassi. Seetõttu pööramegi igal aastal veebruarikuus eritähelepanu just kassidele ja viime läbi kampaania "Sõpra tunned sabast". Mõned meie hoolealustest on uut kodu oodanud lausa aastaid ja loodame, et neile kõigile leidub kusagil oma inimene," usub ühingu kõneisik.