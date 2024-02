Postifirma kollektiivne koondamine puudutab Pärnumaadki

Postifirma meediasuhete juht Reelika Lepp ütles, et kollektiivne koondamine puudutab mõningal määral Pärnumaadki. “Kuna suhtleme veel aktiivselt usaldusisikutega, ei ole kõik koondatavad ametikohad lõplikult selged,” märkis ta ja lisas, et täpne info selgub paari nädala pärast, kui konsultatsioonid on lõpule jõudnud.