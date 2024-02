Keelesõbra programm ootab 900 mentori kõrvale niisama palju keeleõppijaid

«Suur tänu igale registreerunud eesti keele mentorile, keda on kõikvõimalikelt elualadelt ja paljudest riikidest! Rõõm on, et Keelesõbra programm ja eesti keel ühendab näiteks ajakirjanikke, ärianalüütikuid, arste, kokki, liikumisõpetajaid, omavalitsusjuhte, ettevõtjaid, keskkonnaspetsialiste, näitlejaid, müügijuhte ja õmblejaid Antslast Ugandani,» võttis kokku Keelesõbra programmi juht Ave Landrat.