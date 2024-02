Päästeamet tunnustas aumärgiga 17 pärnumaalast

„Rõõm on taas tunnustada nii palju suurepäraseid inimesi, kes on pühendanud oma elu teiste aitamisele. Nüüd tuleb teil aga õpetada inimesi ka iseennast aitama – päästeametnikel on järgmistel aastatel kanda põhiroll elanikkonnakaitse koolituste läbiviimises, et anda kõigile eestimaalastele oskused kriisiolukorras hakkamasaamiseks,“ sõnas siseminister Lauri Läänemets.

Päästeameti peadirektor Margo Klaos tõi esile, et päästeameti teenistujad ei ole mitte ainult taganud Eesti elanike turvalisust, vaid ulatanud oma abikäe väljapoolegi. Tunnustati ka inimesi, kes läksid appi Türgi maavärina ohvritele. "Eesti tiim tegi kohapeal väga head aga ka ohtlikku tööd, mis näitab, et Eestis leidub missioonitundega ja pühendunud spetsialiste," lisas Klaos.

Päästeteenistuse aumärke on antud välja alates 1998. aastast.