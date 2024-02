Vaimse tervise vabatahtlikud ootavad inimesi muresid jagama

Varem toimus vestluspäev Pärnus Cafe XSi kohvikus, kuid uuest aastast oodatakse külastajaid raamatukogus. “Proovime uue asukohana raamatukogu, sest raamatukogude atmosfäär on olemuselt rahulik ja paljudel inimestel on juba harjumus seal käia,” selgitas muudatust peaasi.ee vaimse tervise kohvikute projektijuht Sandra Liiv. Lisades, et väiksemates linnades on aasta läbi töötavate kohvikute ja sealsete istekohtade arv piiratud ja võib juhtuda, et mõnel laupäeval head tõsistel teemadel vestlemise nurka ei teki.