Tartu ülikooli aastaauhindu jagub pärnakatelegi

Karl Pajusalu on üks autoritest, kes loonud ülikooli aasta teadusteoks valitud Eesti rahva kultuurilist, keelelist ja geneetilist kujunemist mõjutanud ja mõjutavate protsesside tervikliku käsitluse.

«Juba kolmandat aastat tunnustame tegusid, mis aitavad lahendada ühiskondlikke probleeme ja leevendada kitsaskohti. Sel aastal auhinnatud teod on rahvusülikooli nägu – iga tegu on omal moel seotud eestikeelse hariduse, teaduse püsimajäämise või edendamisega,» lausus Tartu ülikooli akadeemiline sekretär Tõnis Karki, lisades, et tänavusi auhinnasaajaid iseloomustab ka erialade sidumine üksteisega.