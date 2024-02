Pärnu lahe äärde kerkivad korterelamud

«Näeme, et Pärnus on püsivalt suur nõudlus mere ääres asuvate kodude järele. Vista Residentsidest saavad Pärnu kõige mereäärsemad uued korterelamud,» lausus Miston Capitali arendusjuhi Kuldar Kirikal ja avaldas, et arendus on nime saanud itaalia keelest, milles vista tähendab vaadet.