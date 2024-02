Selgus RMK Paikuse kontori arhitektuurivõistluse võidutöö

Paikuse kontori arhitektuurivõistluste tingimused nägid ette, et kavandamisel uus RMK büroohoone peab olema kõrgetasemelise arhitektuuriga ja esinduslik, mugav ja funktsionaalne, energiasäästlik. Oluliseks tingimuseks seati puidu kasutamine põhilise konstruktsiooni- ja viimistlusmaterjalina, et olla eeskujuks kohaliku puidu väärindamisel.

Žürii märkis, et võidutööl on selge ja arusaadav idee. Kontseptuaalselt on hoone paigutatud vana ja tänaseks amortiseerunud hoone asukohale. Põhi- ja abihoone on lahendatud kenasti ansambliliselt, terve krunt ja sellega piirnev jõe ümbrus on kasutusele võetud. Paide maanteelt avaneb peahoonele kena ja esinduslik vaade.