Seejärel õpetas Värk tüdrukut, et ta paneks jalad kokku ja sirgeks, et saaks ta tugevama jää peale tõmmata. "Ta sirutas mulle käe ja sain ta välja tõmmata. Tüdruk oli šokis ja küsisin, kas viin ta autoga koju," rääkis kalamees. Kuna ta elas lähedal, läks ta siiski jalgsi koju. "Hea meel, et kõik lõppes hästi," lisas Värk.