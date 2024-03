Jõõpre perefirma teenis ettevõtlusauhinna

Aasta silmapaistev ringmajanduse edendaja on osaühing Werrowool, digitehnoloogia abil edusamme saavutanud aasta ettevõtja aktsiaselts Respo Haagised, aasta ühiskondlikult aktiivne ettevõtja on osaühing Tõusev Koit ning kohalikku elu ja väikeettevõtjate vahelist koostööd edendav aasta organisatsioon Eesti ettevõtlike naiste assotsiatsioon.

EVEA president Ille Nakurt-Murumaa kõneles, et ettevõtet asutada on Eestis lihtne, aga edukaks ettevõtjaks saamiseks ei piisa vaid entusiasmist. “Väga oluline on ettevõtjatele, eriti majanduses keerukal ajal, arvamusliidrite ning riigi julgustus ja toetus. On tähelepanuväärne, et möödunud aasta väljapaistvaimad väike- ja keskmise suurusega ettevõtjad ei tegutse ainult tõmbekeskustes, vaid väga paljudes Eestimaa piirkondades. Väikeettevõtlusel on oluline roll majanduse mitmekesistamise, tööhõive, kultuuri toetamise, innovatsiooni edendamise ja piirkondliku arengu soodustamisel,” toonitas Nakurt-Murumaa.