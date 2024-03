Supeluse tänav läbib järgmise aasta suveks põhjaliku uuenduskuuri

Randa viiva Pärnu Supeluse tänava uuendamisvajaduse üle on suvepealinna poliitikud arutlenud juba mitu aastat. Nüüdseks on ehitusprojekt valmis ja peagi hakkab linnavõim Supeluse tänava ja Tammsaare puiestee vahelise lõigu ehitajat otsima. Ehitustööde algus on kavandatud 19. augustile.