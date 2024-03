Nädala persoon ⟩ Pressifotograaf Mailiis Ollino: Lõpukirjandini arvasin, et minust võiks ajakirjanik saada

Mis on pressifotograafi töös kõige huvitavam ja mis kõige raskem?

Huvitav on see, et pääsed nii paljudesse tagatubadesse, kuhu muidu ei satuks. Inimestega suhtlemine ja infovahetamine on päris tore. Ja vaheldus: ei ole ühtegi samasugust päeva! Ka võimalus liikuda, sest ma ei suudaks terve päeva istuda arvuti taga ega kirjutada. Naljakas, sest gümnaasiumi lõpukirjandini arvasin, et minust võiks ajakirjanik saada.