Galerii ⟩ Kohaliku filokartisti muljet avaldav kogu viib ajarännakule

Pärnakas Igor Timofejev on kirglik filokartist, kelle uhkuseks kodulinnale pühendatud ligemale 2000 postkaardiga kollektsioon. Tema 15 eriteemalist pildialbumit kajastavad Pärnu rikkalikku ajalugu, pakkudes ainulaadset pilguheitu minevikku. Paljud paigad on praeguseks uue ilme saanud, nii et lisainfota on raske sajanditagusel pildil uhkeldava maja asukohta määrata. Rääkimata sellest, et mitte kunagi enam ei näe me tänaval patseerimas president Pätsi või riigivanem Teemanti.