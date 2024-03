Uuskasutuskeskusele saab pakiautomaadiga tasuta teise ringi asju saata

Koostöös Omnivaga saab uuskasutuskeskusele annetada mitmesuguseid puhtaid ja terveid asju, mis mahuvad pakiautomaati. Uuskasutuskeskus võtab vastu korralikke riideid, jalatseid, mänguasju, lelusid ja uuema aja raamatuid, spordi- ja hobitarbeid, väiksemat kodutehnikat, sisustusesemeid, nõusid ja köögitarbeid, kodutekstiile. Pakiautomaadi kaudu võib ka nõusid saata, kuid need tuleb eelnevalt kindlasti turvaliselt pakkida, kasutades nii tugevat pappkarpi kui ka pehmet polsterdusmaterjali, mis fikseeriks saadetise kindlalt ja esemed ei kahjustuks transpordi käigus.

Asjade annetamiseks tuleb need korralikult ja transpordikindlalt pakendada ja seejärel annetus veebilehel kevad.omniva.ee registreerida, sisestades sinna oma e-posti aadressi. Seejärel jõuab e-posti aadressile kinnituskiri ühekordse koodiga, mida kasutades on võimalik pakiautomaadist pakk teele panna.

“Uuskasutuskeskusega koostöös avab Omniva oma pakiautomaatide võrgustiku ka inimestele, kes soovivad oma asju ja rõivaid uutele kasutajatele edasi anda ja nende eluiga seeläbi pikendada," märkis Omniva ESG ja kommunikatsiooniüksuse juht Katrin Isotamm. Lisades, et Omniva pakiautomaatide võrgustik on lai ning kättesaadav pea igas Eesti otsas, seega loodab ta, et käesolev kampaania innustab paljusid inimesi oma kevadpuhastuse käigus kõrvale pandud riided ja muud tarbeesemed pakiautomaadi abil tasuta uuskasutuskeskuse poole teele panema.